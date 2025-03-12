İlaç yazmayan doktora beyzbol sopalı saldırı girişimi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki DİSKİ Aile Sağlığı Merkezi'ne dün akşam saatlerinde giden bir hasta, doktordan kendisine ilaç yazmasını istedi.

Talebi reddedilen kişi iddiaya göre, doktora hakaret ederek saldırmaya çalıştı. Sağlık çalışanları ve bazı hastalar araya girerek, saldırganı uzaklaştırdı.

Saldırgan, aracından beyzbol sopası alarak geri döndü. Sağlık çalışanları merkezin kapısını kilitleyince içeri giremeyen şüpheli bölgeden uzaklaştı.

Hafif yaralanan doktor şüpheliden şikayetçi oldu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.