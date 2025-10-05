İlaçlama faaliyeti yangın sanıldı
Kütahya'da haşerata karşı yürütülen ilaçlama çalışması, vatandaşlar tarafından yangın sanıldı.
Belediye ekiplerinin Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi üzerindeki sulama kanallarında yaptığı ilaçlama sırasında oluşan yoğun duman, yangın sanıldı.
Bazı vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.
Kütahya Belediyesi yetkilileri, dumanın ilaçlama faaliyetlerinden kaynaklandığını belirterek vatandaşlardan endişe etmemelerini istedi.
Yetkililer, çalışmaların haşerata karşı rutin şekilde devam ettiğini ve kullanılan ilaçların insan sağlığına zarar vermediğini vurguladı.
