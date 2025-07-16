İlaçlama yapan çiftçi hayatını kaybetti
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ilaçlama yaparken üzerine devrilen traktör nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi’nde fındık bahçesinde çalışan Baki Gür, kendisine ait traktörle ilaçlama yaparken fenalaşarak yere düştü.
Kontrolün kaybolduğu traktör Gür'ün üzerine devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gür'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Gür’ün kalbinde pil takılı olduğu ve rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi.
Cansız bedeni morga götürülen Baki Gür’ün kesin ölüm sebebinin, yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.
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