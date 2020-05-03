İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yeni tip corona virüs (Covid-19) teşhisi konulmasının ardından İstanbul'da Başakşehir Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu (52) bu sabah hayatını kaybetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, merhum Ömer Döngeloğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Erdoğan, Twitter hesabından Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla paylaştığı mesajında da, şu ifadelere yer verdi:



"Bir süredir koronavirüs tedavisi gören, ömrünü İslam'ı öğretmeye, anlatmaya adamış ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından Ömer Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Kalın mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu hocamıza Allah'tan rahmet, keder-dide ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Koronavirüsten vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Paniğe ve rehavete kapılmadan tedbirleri uygulayalım."

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN TAZİYE MESAJI



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Diyanet Vakfı gönüllüsü, ilahiyat fakültesinden öğrencim Ömer Döngeloğlu hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli hocamıza ve koronavirüsten vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum'' ifadelerine yer verdi.



ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?



1968'de Tokat Zile'de dünyaya gelen Ömer Döngeloğlu, ilkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olarak 1986-1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta imam-hatiplik yaptı.



Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalışan Döngeloğlu, İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine araştırma, inceleme, okuma ve gezi yazıları ile biliniyordu. Döngeloğlu, aynı zamanda ramazan aylarında televizyon programları hazırlayıp sunmuştu.

