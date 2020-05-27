İlahiyatçı yazar Mürşid Kavurmacı'nın şüpheli ölümü

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nden, Kurşunlu Mahallesi istikametine gidişte Çamlıbel mevkinde dün saat 21.30 sıralarında iddiaya göre evinden yürüyüşe diye çıkan Mürşid Kavurmacı uzun süre geri dönmeyince ailesi tarafından merak edilip aranmaya başladı.

EVİNİN 20 METRE İLERİSİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İlahiyatçı ünlü yazarın cansız bedeni evinin 20 metre ilerisindeki kayalıkların dibinde suyun içerisinde hareketsiz halde bulundu. Bir yakını tarafından sudan çıkarılan Mürşid Kavurmacı'nın olay yerine gelen 112 ekiplerinin kontrolünün ardından hayatını kaybettiği belirlendi.

Kavurmacı'nın başında ve karnında yaralanmaların meydana geldiği, yürüdüğü sırada dengesini kaybedip suya düşmüş olabileceği belirtildi.

Mustafa Kavurmacı'nın cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili tahkitat başlattı. Kavurmacı'nın ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri taziye için evine akın etti.

SOSYAL MEDYADAKİ SON PAYLAŞIMI



Bursa'nın yakından tanıdığı bir isim olan Kavurmacı, sosyal medyadaki son paylaşımda "Rahman yücedir" diye yazmış, oğlunun askerde olduğunu ve bayramda oğlunun hasretini çektiğini yine sosyal medyadan haber etmişti.

''BAYRAMDA ASKER OĞLUMUN HASRETİ VARDI''

Kavurmacı, oğlunun asker fotoğrafını paylaştığı mesajında, "Bayramda asker oğlumun hasreti vardı. Oğlum Alperen'in Manisa'daki yemin törenine tedbir gereği gidemedik. Onu göremeden doğrudan Şırnak Uludere'ye dağıtım yapıldı. O şimdi hala karantinada ve 70 günlük asker" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

MÜRŞİD KAVURMACI KİMDİR?



Ünlü Mevlithan Mustafa Kavurmacı'nın oğlu olan Mürşid Kavurmacı İlahiyat Fakültesi mezunuydu. Bir süre imam hatiplik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği de yapan Mürşid Kavurmacı, tasavvuf musikisiyle uğraşıyordu. Kavurmacı, İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Bursa Konservatuvarı'nda ders almış, 2000 yılında kurduğu tasavvuf musikisi korosu ile birlikte çalışıyordu. "Aşığım Cemaline" ve "Vakfı Seher" adlı albümleri de bulunan Kavurmacı, "Hayatın Pusulası" adlı bir de kitap yazmıştı.

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