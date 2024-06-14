Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti: (Yusuf Kavaklı kimdir, neden öldü?)

Sunucu Nur Viral, Yusuf Kavaklı'nın hayatını kaybettiğini canlı yayında gözyaşlarıyla duyurdu. Kendisi için çok zor bir yayın olduğunu belirten Viral, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "Çok acı bir haberle güne başladım. Çok kıymetli hocamız Yusuf Kavaklı vefat etti. Hepimizin başı sağolsun. Rabbim kıymetli eşine ve seviklerine dayanma gücü versin." ifadelerini kullandı.
Televizyon programında verdiği cevaplarla zaman zaman sosyal medyada da gündem olan Yusuf Kavaklı bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu.
YUSUF KAVAKLI KİMDİR?
Yusuf Kavaklı, 1946 senesinde Sivas'ta dünyaya geldi.
İlkokulu doğduğu köyde okuyan Kavaklı, 1970 senesinde İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1974 senesinde de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.
Çalışmaya ilk kez 24 Ağustos 1966 tarihinde Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami’de İmam-Hatip olarak başladı. 1982 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Belçika'ya din eğitmeni olarak gönderildi.
1987 senesinde Türkiye'ye geri dönen Kavaklı, bir süre Silivri Merkez Vaizi olarak çalıştıktan sonra Küçükçekmece'ye kurucu müftü olarak tayin edildi ve bu görevini 14 sene sürdürdü.
2004 senesinde İstanbul İl Müftü Yardımcılığına getirildi, 2011 senesinde emekli oldu. Muhtelif televizyon programlarına katılıp dini soruları cevaplandırdı.
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