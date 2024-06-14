Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti: (Yusuf Kavaklı kimdir, neden öldü?)

Sunucu Nur Viral, Yusuf Kavaklı'nın hayatını kaybettiğini canlı yayında gözyaşlarıyla duyurdu. Kendisi için çok zor bir yayın olduğunu belirten Viral, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "Çok acı bir haberle güne başladım. Çok kıymetli hocamız Yusuf Kavaklı vefat etti. Hepimizin başı sağolsun. Rabbim kıymetli eşine ve seviklerine dayanma gücü versin." ifadelerini kullandı.

Televizyon programında verdiği cevaplarla zaman zaman sosyal medyada da gündem olan Yusuf Kavaklı bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu.