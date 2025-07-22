İlayda Alkaş cinayetinde yeni gelişme: Emniyet harekete geçti

Diyarbakır'da işlenen kadın cinayetine ilişkin yeni gelişme yaşandı.

15 Temmuz'da İlayda Alkaş, arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A.'nın silahlı saldırısına uğradı.



Zanlı C.A. olay yerinden kaçarken Alkaş hastanede hayatını kaybetti, şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

YENİDEN İFADEYE ÇAĞIRILDI



Soruşturma sürerken Alkaş'ın kardeşi M.A., emniyette yeniden ifade verdi.



M.A. ifadesinde, İlayda'nın C.A. tarafından sürekli sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldığını bahsetti.



"25.02.2025 günü ablam İlayda, annem Hülya’yı arayarak C.A.’dan şiddet gördüğünü söyledi. Polislerle birlikte gelmemizi ve kendisini kurtarmamızı söyledi." ifadelerini kullanan M.A., aynı gün annesiyle birlikte polis merkezine giderek durumu anlattıklarını dile getirdi.



Ablasının ve annesinin C.A.’ya karşı uzaklaştırma kararı talebinde bulunduklarından söz eden M.A., "Ayrıca kadın sığınmaevi talebinde de bulunmuşlardı. Müracaattan sonra ablam, annem ve ben Diyarbakır’da bulunan kadın sığınmaevine gittik. Yaklaşık 5 gün kaldık." dedi.



Ablasının gördüğü fiziksel şiddeti babasına söylediğini de sözlerine ekleyen M.A. şöyle devam etti:



"Eşi C.A. ve ailesinin kendisini, annemi ve beni öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Babam, ablamın söylediklerini kabul etmeyerek ablama hitaben ‘Sen evine dön, senin evini ayrı yapacaklar, C.A. seni bir daha dövmeyecek, C.A'nın eşi sensin, eğer buraya gelirsen sana sahip çıkmam. C.A. ve ailesi seni öldürmekle kalmaz. Anneni, kız kardeşini ve ağabeyini bile öldürürler’ dedi. Annemle babam aralarında sözlü olarak tartıştılar.



Sonra babam kapının önüne çıkarak C.A. ve ailesini arayarak ikamete gelmelerini ve İlayda’yı almalarını söyledi. Yaklaşık 10 dakika sonra ikametin kapısı çaldı. Biz kapıyı açtık. C.A., annesi, en büyük ağabeyi, C.A.’nın babası, babamla birlikte dışarıdan geldiler ve evin içine girdiler.



Ablam özellikle C.A.’nın annesini görünce çok korktu. Ardından babam, ablamı C.A.’nın evine gönderdi."



İLAYDA'YI AİLESİYLE GÖRÜŞTÜRMEMİŞLER



İlayda'nın C.A. ile gittikten sonra 3 ay boyunca ulaşamadıklarını anlatan M.A., “Ablamın yüzünde morluklar vardı. Babam, ablam için C.A. ve ailesi ile tartıştığını kendisini yere attığını söyledi. Sabahında ablam anneme ‘Babamın gözü önünde eşim C.A. ve ailesi beni dövdüler. Ben kendimi dördüncü kattan atmaya çalıştım." dedi.



Babasının ablası için zanlılara "Atın atın onu öldürün" dediğini anlatan M.A., "Başka bir gün de ablam bize kayınvalidesinin, kendisinin kafasında şekerliği kırdığını ve saçını çektiğini anlatmıştı." diye konuştu.