İlayda'nın öldüğü kazada alkollü sürücü için istenen ceza belli oldu

Trabzon'da üniversite öğrencisi İlayda Kaim'in öldüğü kazada alkollü sürücü için istenen ceza belli oldu.

Kazaya ilişkin Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuksuz B.B. hakkında ''taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

3’üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 2,08 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün araç hızını görüş, hava ve trafik durumuna göre ayarlamadığına ve kuralları ihlal ettiğine yer verildi.



Suçun bilinçli taksirli işlendiğini değerlendiren savcı ayrıca cezanın 3'te 1'den yarısına kadar artırılmasını istedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kaza, 5 Nisan 2020'de Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde meydana gelmişti. B.B.'nin (25) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten dal-çık girişine düştü.

Kazada araçtaki sürücü, Ö.Ü. ile Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı 1'inci sınıf öğrencisi İlayda Kaim (21) yaralandı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. İlayda, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.



Ölümü ailesi ve arkadaşlarını hüzne boğan İlayda Kaim, Vakfıkebir ilçesinde toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturmada, tedavisi sonrası ifadesi alınan B.B., serbest bırakıldı.

