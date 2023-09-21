İlber Ortaylı'dan bozuk mikrofon tepkisi: Bu işler kanun nizam yazmakla olmuyor

Kırşehir'de 36’ncı Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında söyleşi ve imza gününe katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, programda mikrofonunun bozulmasına tepki gösterdi. Ortaylı, "Ahiliği anlatmak için geldiğimiz Kırşehir’de mikrofonumuz bozuluyor. Ben program öncesi sizleri uyarmıştım. Mikrofonum bozulursa sinirlenirim demiştim. Bu işler kanun nizam yazmakla olmuyor." dedi.

İlber Ortaylı'dan bozuk mikrofon tepkisi: Bu işler kanun nizam yazmakla olmuyor

Tarihçi- Yazar Prof. Dr. , 36'ncı Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında ’e geldi.

Cacabey Meydanı’nda gençlik söyleşisine katılan Ortaylı, ahilik ile ilgili bilgiler verirken mikrofonu bozuldu. Ekipler arızayı gidermek için uğraşırken yerine getirilen mikrofon da çalışmayınca Ortaylı, "Bak bu çocukları yetiştirmiyorlar. Bu olmayınca olmuyor. Kanun nizam yazmakla, usul- erkan bilmekle olmuyor bu işler. Hayret bir şey. Bizim okulda lisede olurdu böyle şeyler. Amatörce yapılır çalışmazdı. Program öncesi söyledim sizlere. 'Mikrofonum bozulursa ben çok sinirlenirim' dedim. Lafım kesiliyor ne dediğimi bilmiyorum" dedi.

İlber Ortaylı'dan bozuk mikrofon tepkisi: Bu işler kanun nizam yazmakla olmuyor - 1

Programın moderatörünün 'Hocam ben hallediyorum' sözlerine ise Ortaylı, "Edemezsin, sen de halledemezsin. Bitti bu iş. Ahiliğe hiç yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 36'ncı Ahilik Haftası etkinlikleri 24 Eylül'de sona erecek.

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