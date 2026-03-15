İlber Ortaylı'ın vasiyeti yerine getirildi. "Selamı sen oku" demişti

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yıllar önceki vasiyeti ortaya çıktı.

Üsküdar Çinili Camii'nin imam hatibi olarak görev yapan Dursun Şahin'in bir cuma namazı sonrası okuduğu seladan etkilenen Ortaylı, Şahin'le tanışmak istedi.

“BEN ÖLÜRSEM SELAMI SEN VERECEKSİN”

Ortaylı'nın "Sende farklı bir tavır var, kimden ders aldın" sorusu karşısında Dursun Şahin, Amir Ateş'ten ders aldığını söyledi. Bunun üzerine Ortaylı Şahin'e "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" vasiyetini bıraktı.

Yıllar sonra ortaya çıkan bu unutulmaz anı, hem Ortaylı'nın hem de Şahin'in sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı.

13 Mart'ta hayatını kaybeden İlber Ortaylı'nın vasiyetini yerine getiren Dursun Şahin, Almanya'nın Reinlandpfalz Eyaleti'ndeki Ditip Schifferstadt Merkez Camii'nde selayı okudu.



Dursun Şahin, İlber Ortaylı için okuduğu selayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.