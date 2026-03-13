Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ortaylı, rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesinin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırılmıştı. Ortaylı, 6 Mart 2026 tarihinde yoğun bakıma alındı.

İlber Ortaylı'nın sağlık süreci, Şubat ayında başlayan böbrek rahatsızlığı ile başladı. Bu rahatsızlığına bağlı cerrahi müdahale geçirdi. İlk operasyonun ardından taburcu olması beklenen Ortaylı’nın, 6 Mart 2026 tarihinde yaşadığı ani kanama nedeniyle yeniden ameliyata alındığı belirtilmişti.

PEŞ PEŞE İKİ AMELİYAT OLDU

Geçtiğimiz aylarda böbreklerinden kaynaklanan bir rahatsızlık sebebiyle ameliyat olan İlber Ortaylı, operasyondan günler sonra aniden rahatsızlanınca acil olarak ikinci bir ameliyata alınmıştı. “Geçen haftaki ameliyat başarılı geçti demiştim. Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım” diyen Ortaylı, doktor, hasta bakıcı ve hemşirelerin kendisi için seferber olduğunu söylemişti. Yeni ameliyatı sonrası ani kanamanın durduğunu söyleyen ünlü isim, sağlık personeline teşekkür etmişti.

Ailesi 11 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, 5 gündür yoğun bakımda olduğunu belirterek, “Çok iyi bir ekip tarafından büyük özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz.” bilgisini verdi.

İKİ AMELİYAT GEÇİRMİŞTİ

Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alınan ünlü tarihçi, 12 Mart 2026 tarihinde entübe edilmişti. Ancak, İlber Ortaylı'dan üzen haber geldi.

Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu son bir hafta içinde ciddileşti. Haberler üzerine ailesi açıklama yaparak, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." bilgisini paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde hastanede kontrol altına alınan Ortaylı'nın sağlığına ilişkin ilk açıklama bu hafta içinde saatlerinde, gazeteci arkadaşı Altaylı'dan geldi. Altaylı'nın yazısında, “Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin." ifadesi yer aldı. Ortaylı, geçtiğimiz aylarda rahatsızlandığında açıklama yaparak, tedavi gördüğünü açıklamıştı.

78 yaşındaki Prof. Dr. Ortaylı, son rahatsızlığının geçmiş rahatsızlıklarına benzemeyecek kadar ağır geçtiğini belirterek "Bir süre izole bir yaşam sürmem gerekiyor" demişti. İlber Ortaylı'nın mesajında Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kanbay'a teşekkür etmesi hastalığının böbrek sağlığıyla ilgili olduğunu düşündürmüştü. Ailesi yakın zamanda yaptığı açıklamada, Ortaylı'nın entübe edildiğini ve durumunun sabit olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Ailesinin 13 Mart 2026 tarihinde yaptığı paylaşımda ise, Ortaylı'nın yaşamını yitirdiği bilgisini verilerek, Uzun süren ve karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen, hayata duyduğu merakı, insanlarla birlikte olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı." denildi.