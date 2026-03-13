İlber Ortaylı'nın ölümü yasa boğdu: Cenaze töreni programı belli oldu
13.03.2026 16:59
Son Güncelleme: 13.03.2026 21:55
İlber Ortaylı'nın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Birçok ünlü isim İlber Ortaylı'nın ardından üzüntülerini paylaştı. Ortaylı'nın cenaze töreni programı da belli oldu.
Ortalı Ailesi, İlber hocanın ölümünü, "Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik." açıklamasıyla duyurdu.
Açıklamada, "Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı." ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.
İlber Ortaylı'nın yakınları, çalışma arkadaşları ve siyasiler ünlü tarihçinin ölümünün ardından birçok mesaj paylaştı.