Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

İlber Ortaylı'nın ölümü yasa boğdu: Cenaze töreni programı belli oldu

13.03.2026 16:59

Son Güncelleme: 13.03.2026 21:55

İlber Ortaylı'nın ölümü yasa boğdu: Cenaze töreni programı belli oldu
NTV
NTV - Haber Merkezi

İlber Ortaylı'nın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Birçok ünlü isim İlber Ortaylı'nın ardından üzüntülerini paylaştı. Ortaylı'nın cenaze töreni programı da belli oldu.

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu.

 

Ortalı Ailesi, İlber hocanın ölümünü, "Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik." açıklamasıyla duyurdu.

 

Açıklamada, "Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

 

İlber Ortaylı'nın yakınları, çalışma arkadaşları ve siyasiler ünlü tarihçinin ölümünün ardından birçok mesaj paylaştı.

20:57
CENAZE TÖRENİ AYRINTILARI BELLİ OLDU
İlber Ortaylı için 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11:00’de Galatasaray Üniversitesi’nde anma töreni düzenlenecek. Aynı gün Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek.
18:58
"HER DAİM ŞÜKRANLA ALINACAKTIR"
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, "Milletimizin yetiştirdiği müstesna ilim ve irfan insanlarından biri olan kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan tarih mirasımızı büyük bir titizlikle ele alan, engin bilgisi, güçlü kalemi ve kendine has üslubuyla genç kuşaklara tarih bilincini sevindiren ve ilmin vakarını her daim koruyan kıymetli hocamızın hizmetleri her daim şükranla anılacaktır. Merhum İlber Ortaylı’ya Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesine, talebelerine ve ilim camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
17:42
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlber Ortaylı'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan şunları kaydetti: "Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın İlber Ortaylı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin."
Anadolu Ajansı
İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık bulunmuştu.
17:29
"TÜRK TARİHÇİLİĞİNİN BÜYÜK İSMİ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, "Türk tarihçiliğinin büyük ismi, kıymetli ilim insanı İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Tarihe olan eşsiz vukufiyeti, engin bilgisi ve nesillere ilham veren anlatımıyla ülkemizin kültür ve düşünce dünyasında silinmez izler bırakan İlber Ortaylı Hocamız, ilmiyle, duruşuyla ve memleket sevdasıyla her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımını yaptı.
17:25
"MEKANI CENNET OLSUN"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyesi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Sahibi, ülkemizin müstesna tarihçi ve bilim insanlarından Prof. Dr. İlber Ortaylı beyefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Neşeli kişiliği ile tanımaktan, hoş sohbetine tanık olmaktan bahtiyar olduğum kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." değerlendirmesinde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise şunları kaydetti: "Türk tarihçiliğinin kutup yıldızı, ülkemizin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden birisi olan değerli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, akademi camiasına, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
17:20
"ÖMRÜNÜ İLME VE TARİHE ADADI"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yetiştirdiği müstesna değerlerden, kıymetli tarihçi ve bilim insanı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi, akademi camiası, öğrencileri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, "Milletimizin tarih hafızasına önemli katkılar sunan, ilmi birikimi ve eserleriyle nesillere ışık tutan kıymetli tarihçimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ömrünü ilme ve tarihimize adamış değerli hocamıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini paylaştı.
17:14
"BENİ BEN YAPAN KİŞİLERDEN BİRİDİR"
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan İlber Ortaylı'nın hocası olduğunu söyleyen Deniz Berktay da NTV ekranlarında konuştu. Berktay, "Sadece onun derslerine girmedim, onun sohbetinden de faydalandım. Beni ben yapan kişilerden biridir. Başarılarımda nasihatlerinin payı büyüktür. Çok yönlülüğü bana da aşıladı" dedi.
17:13
"MİLYONLARA TARİHİ SEVDİREN HOCAMIZ"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bilgisi, birikimi ve fikirleriyle ülkemizin entelektüel hayatına büyük katkılar sunan, milyonlara tarihi sevdiren kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." paylaşımını yaptı.
17:13
"TÜRK MİLLETİNE TARİHİ SEVDİREN ADAM"
Hülya Koçyiğit, "Hepimizin baş tacı, hocamızdı. Güler yüzüyle, tatlı diliyle, engin bilgi birikimiyle hepimizin hayatında yeri var. Bazı insanlar vardır ki hep hayatınızda olsun istersiniz, İlber Ortaylı da öyle bir insandı. Başımız sağ olsun" dedi. Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, "Bizim için kutup yıldızı niteliğindeydi. Hayatıma hocam olarak girdi, birçok anımız oldu birlikte. Konferanslar verdik, birçok seyahate gittik. Arkasından öldü değil yaşadı diyebileceğimiz biriydi" dedi. Uğur Dündar: Değerli tarihçi, uluslararası saygınlığı olan bilim ve kültür insanı Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun...Coşkun Aral, "Hepimizin başı sağ olsun. İlber Hoca ile yıllar önce tanıştık. Hocamızı kaybettik ama çok güzel eserleri var. Huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ise "Türk milletine tarihi sevdiren adam hayatını kaybetti. Biz tarihçiler için iyi bir modeldi. Gençliğe çok önemli mesajlar verdi, büyük katkı sağladı. Türk milletine yol gösterdi. Akademik değeri ve insan kalitesiyle asla yeri doldurulamayacak bir hocadır" diyerek taziyelerini iletti.
16:57
"DERİN İZLER BIRAKAN ORTAYLI'YA RAHMET DİLİYORUM"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tarih ilmine yaptığı kıymetli katkılar, kaleme aldığı eserler ve yetiştirdiği sayısız öğrenciyle ülkemizin ilim ve kültür hayatında derin izler bırakan Sayın Ortaylı’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.
Anadolu Ajansı
16:56
"DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. "Ülkemizin yetiştirdiği büyük tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim." ifadelerini kullanan Çelik, "İlber Hoca, engin tarih bilgisiyle kaleme aldığı inceleme, araştırma ve değerlendirmeleriyle ilim dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.
NTV
16:53
"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ AYDINLARINDANDI"
NTV canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Ali Faik Demir ise üzüntüsünü "Başımız sağ olsun, benim üniversite yıllarında hocamdı. Galatasaray Üniversitesi'nde birlikte de çalıştık. Türkiye'nin en önemli münevverlerinden (aydınlarından) birini kaybettik." dedi.Demir şöyle devam etti:"- Entelektüel olmanın, doğru düşünmenin, doğru yaşamanın en önemli rehberlerinden biriydi. İlber Hoca ile her gittiğimizde yerde herkes onunla konuşmak, fotoğraf çektirmek isterdi. Bilimin bu sıcak yüzünü herkese gösterdi. Herkese tarihi sevdirdi. Kendi söylediği gibi yaşadığı ve bunu bize aktardı."
NTV
16:20
"HEPİMİZ İÇİN BİR KILAVUZDU"
Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu ise şunları söyledi:"- İlber Bey hepimiz için bir kılavuzdu. Ben çok değerli bir yaşam kılavuzumu kaybettim. Onun yaşamın içinde olmasını saygıyla izledim. Benim için bundan sonraki kuşakların önünü açacak, armağan olacak bir insanı kaybettik. Böyle bir aydının yetişmesi kolay değil. Toplumun bilgisi ve görgüsünün değişmesine vesile olan birini kaybettik."
Sosyal Medya
16:15
ZAFER ALGÖZ: İLBER HOCA İÇİMİZE ATEŞ DÜŞÜRDÜ
Acı haberi sette aldığını ve çok üzüldüğünü söyleyen Zafer Algöz, "İlber hoca içimize ateş düşürdü. Ülkemiz için çok çok büyük bir kayıp." dedi."Bilge bir hocaydı. Bilgisini herkese aktarabilme yeteneğine sahipti. Biz tarihi ondan öğrendik, İlber Hoca'nın büyük bir derya olduğunu gördük." ifadelerini kullanan Algöz, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli tarih öğretmenini kaybettik. Yeri dolmaz, hepimizin başı sağ olsun." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
16:10
EROL EVGİN: TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP
NTV yayınına katılan sanatçı Erol Evgin, "Türkiye için insanlık için çok büyük bir kayıp." dedi. Ortaylı'nın gerçek bir entelektüel olduğunu söyleyen Evgin, "Yaşamın her alanında düşüncelerini paylaşırdı. Bazen de esprili yorumlarıyla bizi hem güldürür hem düşündürürdü. Hep anacağız onu hiç unutmayacağız. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
NTV