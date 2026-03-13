Ramazan imsakiyesi banner
İlber Ortaylı'nın ölümü yasa boğdu: Hepimiz için bir kılavuzdu

13.03.2026 16:59

Son Güncelleme: 13.03.2026 17:15

NTV
NTV - Haber Merkezi

İlber Ortaylı'nın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Birçok ünlü isim İlber Ortaylı'nın ardından üzüntülerini paylaştı.

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu.

 

Ortalı Ailesi, İlber hocanın ölümünü, "Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik." açıklamasıyla duyurdu.

 

Açıklamada, "Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı." ifadeleri kullanıldı.

 

İlber Ortaylı'nın yakınları, çalışma arkadaşları ve siyasiler ünlü tarihçinin ölümünün ardından birçok mesaj paylaştı.

17:14
"BENİ BEN YAPAN KİŞİLERDEN BİRİDİR"
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan İlber Ortaylı'nın hocası olduğunu söyleyen Deniz Berktay da NTV ekranlarında konuştu. Berktay, "Sadece onun derslerine girmedim, onun sohbetinden de faydalandım. Beni ben yapan kişilerden biridir. Başarılarımda nasihatlerinin payı büyüktür. Çok yönlülüğü bana da aşıladı" dedi.
17:13
"TÜRK MİLLETİNE TARİHİ SEVDİREN ADAM"
Hülya Koçyiğit, "Hepimizin baş tacı, hocamızdı. Güler yüzüyle, tatlı diliyle, engin bilgi birikimiyle hepimizin hayatında yeri var. Bazı insanlar vardır ki hep hayatınızda olsun istersiniz, İlber Ortaylı da öyle bir insandı. Başımız sağ olsun" dedi. Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, "Bizim için kutup yıldızı niteliğindeydi. Hayatıma hocam olarak girdi, birçok anımız oldu birlikte. Konferanslar verdik, birçok seyahate gittik. Arkasından öldü değil yaşadı diyebileceğimiz biriydi" dedi. Uğur Dündar: Değerli tarihçi, uluslararası saygınlığı olan bilim ve kültür insanı Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun...Coşkun Aral, "Hepimizin başı sağ olsun. İlber Hoca ile yıllar önce tanıştık. Hocamızı kaybettik ama çok güzel eserleri var. Huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ise "Türk milletine tarihi sevdiren adam hayatını kaybetti. Biz tarihçiler için iyi bir modeldi. Gençliğe çok önemli mesajlar verdi, büyük katkı sağladı. Türk milletine yol gösterdi. Akademik değeri ve insan kalitesiyle asla yeri doldurulamayacak bir hocadır" diyerek taziyelerini iletti.
16:57
"DERİN İZLER BIRAKAN ORTAYLI'YA RAHMET DİLİYORUM"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tarih ilmine yaptığı kıymetli katkılar, kaleme aldığı eserler ve yetiştirdiği sayısız öğrenciyle ülkemizin ilim ve kültür hayatında derin izler bırakan Sayın Ortaylı’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.
Anadolu Ajansı
16:56
"DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. "Ülkemizin yetiştirdiği büyük tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim." ifadelerini kullanan Çelik, "İlber Hoca, engin tarih bilgisiyle kaleme aldığı inceleme, araştırma ve değerlendirmeleriyle ilim dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.
NTV
16:53
"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ AYDINLARINDANDI"
NTV canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Ali Faik Demir ise üzüntüsünü “Başımız sağ olsun, benim üniversite yıllarında hocamdı. Galatasaray Üniversitesi'nde birlikte de çalıştık. Türkiye'nin en önemli münevverlerinden (aydınlarından) birini kaybettik." dedi.Demir şöyle devam etti:"- Entelektüel olmanın, doğru düşünmenin, doğru yaşamanın en önemli rehberlerinden biriydi. İlber Hoca ile her gittiğimizde yerde herkes onunla konuşmak, fotoğraf çektirmek isterdi. Bilimin bu sıcak yüzünü herkese gösterdi. Herkese tarihi sevdirdi. Kendi söylediği gibi yaşadığı ve bunu bize aktardı."Hülya Koçyiğit, "Hepimizin baş tacı, hocamızdı. Güler yüzüyle, tatlı diliyle, engin bilgi birikimiyle hepimizin hayatında yeri var. Bazı insanlar vardır ki hep hayatınızda olsun istersiniz, İlber Ortaylı da öyle bir insandı. Başımız sağ olsun." dedi. Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ise şunları kaydetti:"- Türk milletine tarihi sevdiren adam hayatını kaybetti. Biz tarihçiler için iyi bir modeldi. Gençliğe çok önemli mesajlar verdi, büyük katkı sağladı. Türk milletine yol gösterdi. Akademik değeri ve insan kalitesiyle asla yeri doldurulamayacak bir hocadır."
NTV
16:20
"HEPİMİZ İÇİN BİR KILAVUZDU"
Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu ise şunları söyledi:"- İlber Bey hepimiz için bir kılavuzdu. Ben çok değerli bir yaşam kılavuzumu kaybettim. Onun yaşamın içinde olmasını saygıyla izledim. Benim için bundan sonraki kuşakların önünü açacak, armağan olacak bir insanı kaybettik. Böyle bir aydının yetişmesi kolay değil. Toplumun bilgisi ve görgüsünün değişmesine vesile olan birini kaybettik."
Sosyal Medya
16:15
ZAFER ALGÖZ: İLBER HOCA İÇİMİZE ATEŞ DÜŞÜRDÜ
Acı haberi sette aldığını ve çok üzüldüğünü söyleyen Zafer Algöz, "İlber hoca içimize ateş düşürdü. Ülkemiz için çok çok büyük bir kayıp." dedi."Bilge bir hocaydı. Bilgisini herkese aktarabilme yeteneğine sahipti. Biz tarihi ondan öğrendik, İlber Hoca'nın büyük bir derya olduğunu gördük." ifadelerini kullanan Algöz, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli tarih öğretmenini kaybettik. Yeri dolmaz, hepimizin başı sağ olsun." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
16:10
EROL EVGİN: TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP
NTV yayınına katılan sanatçı Erol Evgin, "Türkiye için insanlık için çok büyük bir kayıp." dedi. Ortaylı'nın gerçek bir entelektüel olduğunu söyleyen Evgin, "Yaşamın her alanında düşüncelerini paylaşırdı. Bazen de esprili yorumlarıyla bizi hem güldürür hem düşündürürdü. Hep anacağız onu hiç unutmayacağız. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
NTV