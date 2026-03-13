İlber Ortaylı'nın ölümü yasa boğdu: Hepimiz için bir kılavuzdu
13.03.2026 16:59
Son Güncelleme: 13.03.2026 17:15
İlber Ortaylı'nın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Birçok ünlü isim İlber Ortaylı'nın ardından üzüntülerini paylaştı.
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu.
Ortalı Ailesi, İlber hocanın ölümünü, "Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik." açıklamasıyla duyurdu.
Açıklamada, "Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı." ifadeleri kullanıldı.
İlber Ortaylı'nın yakınları, çalışma arkadaşları ve siyasiler ünlü tarihçinin ölümünün ardından birçok mesaj paylaştı.