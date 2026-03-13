İlber Ortaylı'nın ölümü yasa boğdu: Hepimiz için bir kılavuzdu

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ AYDINLARINDANDI"

NTV canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Ali Faik Demir ise üzüntüsünü “Başımız sağ olsun, benim üniversite yıllarında hocamdı. Galatasaray Üniversitesi'nde birlikte de çalıştık. Türkiye'nin en önemli münevverlerinden (aydınlarından) birini kaybettik." dedi.Demir şöyle devam etti:"- Entelektüel olmanın, doğru düşünmenin, doğru yaşamanın en önemli rehberlerinden biriydi. İlber Hoca ile her gittiğimizde yerde herkes onunla konuşmak, fotoğraf çektirmek isterdi. Bilimin bu sıcak yüzünü herkese gösterdi. Herkese tarihi sevdirdi. Kendi söylediği gibi yaşadığı ve bunu bize aktardı."Hülya Koçyiğit, "Hepimizin baş tacı, hocamızdı. Güler yüzüyle, tatlı diliyle, engin bilgi birikimiyle hepimizin hayatında yeri var. Bazı insanlar vardır ki hep hayatınızda olsun istersiniz, İlber Ortaylı da öyle bir insandı. Başımız sağ olsun." dedi. Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ise şunları kaydetti:"- Türk milletine tarihi sevdiren adam hayatını kaybetti. Biz tarihçiler için iyi bir modeldi. Gençliğe çok önemli mesajlar verdi, büyük katkı sağladı. Türk milletine yol gösterdi. Akademik değeri ve insan kalitesiyle asla yeri doldurulamayacak bir hocadır."