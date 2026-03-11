İlber Ortaylı'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu ciddileşti. Geçtiğimiz günlerde hastanede kontrol altına alınan Ortaylı'nın sağlığına ilişkin son açıklamada, gazeteci arkadaşı Altaylı'dan geldi. Altaylı'nın yazısında, “Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin." ifadesi yer aldı.

Ortaylı geçtiğimiz aylarda rahatsızlandığında açıklama yaparak, tedavi gördüğünü açıklamıştı.

78 yaşındaki Prof. Dr. Ortaylı, son rahatsızlığının geçmiş rahatsızlıklarına benzemeyecek kadar ağır geçtiğini belirterek "Bir süre izole bir yaşam sürmem gerekiyor" demişti. İlber Ortaylı'nın mesajında Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kanbay'a teşekkür etmesi hastalığının böbrek sağlığıyla ilgili olduğunu düşündürmüştü.