İlçe emniyet müdürü ve iki oğlunun doktorla tartışmasına soruşturma

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde önceki gün iddiaya göre, İncesu İlçe Emniyet Müdürü Remzi Yıldırım ve yanında bulunan iki oğlu, acil polikliniğinde hasta muayene eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Erhan Çetin'in odasına girdi.

Burada muayene sırası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine dışarıda bulunanlar tarafları ayırdı.

Yaşanan olay sonrası doktor Çetin, Yıldırım ve yanındaki bir oğlundan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erciyes Üniversitesi Çocuk Acil Polikliniğinde, muayene sırası gerekçesi ile poliklinik doktoru ve İncesu İlçe Emniyet Müdürü arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. İki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

