İlçe emniyet müdürü ve iki oğlunun doktorla tartışmasına soruşturma

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde İncesu İlçe Emniyet Müdürü Remzi Yıldırım ve iki oğlunun, hastanede çalışan doktor Erhan Çetin ile muayene sırası nedeniyle tartışma yaşadığı iddiaları üzerine Emniyet Genel Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

İlçe emniyet müdürü ve iki oğlunun doktorla tartışmasına soruşturma
Hasta ve hasta yakınlarıyla tartışan doktor yoğun bakımda

Hasta ve hasta yakınlarıyla tartışan doktor yoğun bakımda

Haberi Görüntüle

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde önceki gün iddiaya göre, İncesu İlçe Emniyet Müdürü Remzi Yıldırım ve yanında bulunan iki oğlu, acil polikliniğinde hasta muayene eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Erhan Çetin'in odasına girdi.

Burada muayene sırası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine dışarıda bulunanlar tarafları ayırdı.

Yaşanan olay sonrası doktor Çetin, Yıldırım ve yanındaki bir oğlundan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erciyes Üniversitesi Çocuk Acil Polikliniğinde, muayene sırası gerekçesi ile poliklinik doktoru ve İncesu İlçe Emniyet Müdürü arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. İki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Piyasalarda suikast etkisi: Altın ve petrol fiyatları yükselecek mi?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

TEM Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı

CHP'den Soylu'ya yanıt

CHP'den Soylu'ya yanıt

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...