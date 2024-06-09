İlçe karanlığa gömüldü: Saatlerdir elektrik verilemiyor

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde  saat 19.00 sularında elektrik kesildi. Yaklaşık 3 saattir elektriğin olmadığı ilçe karanlığa gömüldü.

İlçe karanlığa gömüldü: Saatlerdir elektrik verilemiyor

Karakoçan ilçesinde arıza nedeni ile saat 19.00 sularında yaşandı.

Yaklaşık 3 saattir iletimin sağlanamadığı ilçede vatandaşlar karanlığa gömüldü.

"SULARIMIZ DA KESİLDİ"

Elektriğin çok kısa süreli gelip gittiğini belirten vatandaşlar, “Uzun saattir elektriklerimiz kesik. Karanlığa gömülmüş haldeyiz, elektriklerin gitmesinin ardından sularımız da kesildi. Kısa aralıklarla gitmesinde bir sorun olmuyor ama saatlerdir elektriksiz olmamız kentimize yakışmıyor’’ dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Apartmanda silahlı saldırı: Kar maskeli saldırganlar kapıyı açar açmaz kurşun yağdırdı

Apartmanda silahlı saldırı: Kar maskeli saldırganlar kapıyı açar açmaz kurşun yağdırdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yarın Türkiye'ye geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yarın Türkiye'ye geliyor

Otomobil Zap Suyu’na uçtu: Öğretmen öldü, polis eşi yaralandı

Otomobil Zap Suyu’na uçtu: Öğretmen öldü, polis eşi yaralandı

Eskişehir'de izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 10 gözaltı

Eskişehir'de izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 10 gözaltı

Kan donduran cinayet: Komşusu, bilezikleri için çocuğunun yanında defalarca bıçakladı

Kan donduran cinayet: Komşusu, bilezikleri için çocuğunun yanında defalarca bıçakladı

YKS soruları sızdırıldı iddiası: ÖSYM'den açıklama

YKS soruları sızdırıldı iddiası: ÖSYM'den açıklama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...