İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün kullandığı kamyonet, YKS dönüşü şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Tunceli'nin Hozat İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kaflı (45) yönetimindeki kamyonet, kent merkezindeki Yüksek Kurumları Sınavı’ndan (YKS) ilçeye dönüş yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Kaflı ile oğlu Egemen (19) ve 2 öğrencisi yaralandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün kullandığı kamyonet, YKS dönüşü şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde - Hozat karayolunun Çığırlı köyü mevkisinde meydana geldi.

Hozat ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kaflı yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada Kaflı ile oğlu Egemen ve 2 öğrencisi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün kullandığı kamyonet, YKS dönüşü şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - 1

Müdür Kaflı ve diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Oğlu ve 2 öğrencisini kent merkezindeki sınavına götürdüğü ve dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenilen Müdür Kaflı'nın vücudunda kırıklar olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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