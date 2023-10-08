İlçede çıkan 10 yangının faili yakalandı

Ovacık'ta 5-6 Ekim tarihlerinde alevlere teslim olan 6 samanlık, ahır, odunluk ve metruk bina çıkan yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken 1 ticari taksi de zarar görmüştü.



İki gün peş peşe çıkan yangınlar vatandaşları tedirgin ederken, ilçeye emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlçeye giriş çıkışları tutan ekiplerin titiz çalışmalarıyla yangını Orhan Ş. isimli şüphelinin çıkardığı tespit edildi.



Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin ilçede bekçilik yaptığı öğrenilirken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Öte yandan, şüphelinin 6 Ekim günü çıkan yangınların birinde söndürme çalışmalarına katıldığı da kameralara yansıdı.