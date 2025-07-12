İlçede içme suyu hattı patladı: Çarşı sular altında kaldı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde içme suyu hattı patladı. Çarşı merkezi sular altında kaldı.

İlçede içme suyu hattı patladı: Çarşı sular altında kaldı

Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlama sonrası cadde ve sokaklar suyla dolarken, esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yoğun çabalar sonucu suyun tahliyesi sağlanırken, patlamanın yaşandığı bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

Yetkililer, içme suyu hattındaki arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve vatandaşların mağduriyetini en kısa sürede gidermeyi hedeflediklerini belirtti.

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