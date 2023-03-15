İlçenin yüzde 70'i depreme dayanıksız çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 33 bin binada depreme dayanıklılık testi yapıldı. Söz konusu binaların yüzde 70'inin depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi.

İlçenin yüzde 70'i depreme dayanıksız çıktı
İzmir'de 2020 yılında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'daki 7 katlı bir bina çökmüştü.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde test edilen 33 bin binadan yüzde 70'i depreme hazır değil...

Açıklamayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu yaptı.

Kentte düzenlenen bir fuarda konuşan Özuslu, Kahramanmaraş  merkezli depremlerde yüzyılın en büyük doğal felaketinin yaşandığını söyledi.

Bu tür felaketlerin her zaman olabileceğine değinen Özuslu, "İzmir'imizi de bekliyor. Bilim insanları açık olarak bunu söylüyorlar. İzmir'de de diri faylar var." dedi.

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Belediye olarak vatandaşların evlerinin performans testlerini ücretsiz yapmaya başladıklarını aktaran Özuslu, şöyle devam etti:

"Bayraklı'da test ettiğimiz 33 bin binanın yüzde 70'inin mühendislik hizmetleri, teknik, depreme dayanıklılık ve hazırlık olarak yeterli düzeyde olmadığı görülüyor. Uzmanlar da söylüyor yapı stokumuzun kötü olduğunu."

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Dayanıklılık testi ve güçlendirme çalışmalarının önemine işaret eden Özuslu, şunları kaydetti:

"Mevcut fabrikalarımızın depreme ne kadar dayanıklı olduğunu test edelim ve onları güçlendirelim ki olası bir depremde sanayi, üretim ayakta kalsın. Çünkü üretirsek var olacağız. Yoksa emin olun depremin o büyük can kayıpları ve bina kayıpları yanında ekonomik kayıpları aslında daha büyük bir yıkıcı etkiye yol açar ki bunun altından kalkmak çok güç olabilir."

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