İlçenin yüzde 70'i depreme dayanıksız çıktı

Dayanıklılık testi ve güçlendirme çalışmalarının önemine işaret eden Özuslu, şunları kaydetti:



"Mevcut fabrikalarımızın depreme ne kadar dayanıklı olduğunu test edelim ve onları güçlendirelim ki olası bir depremde sanayi, üretim ayakta kalsın. Çünkü üretirsek var olacağız. Yoksa emin olun depremin o büyük can kayıpları ve bina kayıpları yanında ekonomik kayıpları aslında daha büyük bir yıkıcı etkiye yol açar ki bunun altından kalkmak çok güç olabilir."

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