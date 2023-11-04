"İlçeye gidiyorum" diyerek evden çıktı, köprüde ölü bulundu

Aydın'ın Buharkent ilçesinin Menderes Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk annesi Nuriye Öztürk, dün akşam saatlerinde evinden ilçe merkezinde işi olduğunu belirterek, ayrıldı.

Ancak, ilerleyen saatlerde eve dönmeyen ve bir daha da kendisine ulaşılamayan Öztürk'ün yakınları, polise haber verdi.

Öztürk polis tarafından aranırken, bugün saat 08.00 sıralarında yoldan geçen vatandaşlar Menderes Nehri üzerindeki köprüde bir kadının hareketsiz yattığını görüp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.