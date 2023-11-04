"İlçeye gidiyorum" diyerek evden çıktı, köprüde ölü bulundu

Aydın'da dün ilçe merkezine gideceğini söyleyip evden çıkan, bin daha da haber alınamayan Nuriye Öztürk (30) bu sabah Menderes Köprüsü'nde ölü bulundu.

"İlçeye gidiyorum" diyerek evden çıktı, köprüde ölü bulundu

Aydın'ın Buharkent ilçesinin Menderes Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk annesi Nuriye Öztürk, dün akşam saatlerinde evinden ilçe merkezinde işi olduğunu belirterek, ayrıldı.

Ancak, ilerleyen saatlerde eve dönmeyen ve bir daha da kendisine ulaşılamayan Öztürk'ün yakınları, polise verdi.

Öztürk polis tarafından aranırken, bugün saat 08.00 sıralarında yoldan geçen vatandaşlar Menderes Nehri üzerindeki köprüde bir kadının hareketsiz yattığını görüp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

"İlçeye gidiyorum" diyerek evden çıktı, köprüde ölü bulundu - 1 Nuriye Öztürk

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipleri yaptığı kontrolde, kadının öldüğü belirlendi.

Jandarma ekipleri cesedin kayıp olarak aranan Nuriye Öztürk'e ait olduğunu belirledi.

Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarasına rastlanmayan Öztürk'ün cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Kurumu'na götürüldü. 

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