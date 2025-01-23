İlçeyi ayağa kaldıran istismar iddiası: Anne ve sevgilisi tutuklandı

Tunceli ’de iki kişi 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı. Olay Pertek ilçesinde yaşandı. S.K. isimli erkek, sevgilisi S.Ç. ile yakınlaşmalarını kayda aldı. S.K. daha sonra sevgilisini, kızıyla da ilişki yaşamak istediğini, kabul etmemesi halinde görüntüleri sosyal medyada paylaşacağını söyleyerek tehdit etti. Bir süre sonra anne S.Ç., polise başvurarak S.K. hakkında şikayetçi oldu. Savcılık talimatıyla S.K. ardından da S.Ç. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. çocuğa cinsel istismar, anne S.Ç. de çocuğa cinsel istismara yardım suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.Ç.’nin iki çocuğu Sevgi Evi’ne yerleştirildi. Çocuğun sağlık raporunun ileriki süreçte çıkacağı belirtildi.

PERTEK’TE PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ



Cinsel istismar iddiası ilçede tepkilere neden oldu.



Büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, protesto yürüyüşü düzenleyip, olaya tepki gösterdi.



Yürüyüşte, sık sık “Pertek uyuma, çocuklara sahip çık.” sloganları atıldı.



Dava sonuçlanıncaya kadar olayın peşini bırakmayacaklarını belirten kalabalıktan Aysel Duru, “Bugün ilçemizde 12 yaşındaki bir çocuğa istismar eden bir kişi ve çocuğun annesi tutuklandığını öğrendik. Bu olay ilçemizde ilk değil. Bizler çocuk istismarının, taciz ve tecavüzün örtbas edilmemesi, şiddeti büyüten ailenin kutsallaştırılmaması gerektiğini ve buna karşı her zaman mücadele edeceğimizi her zaman vurguluyoruz. Kimseden de korkmuyoruz.” dedi.