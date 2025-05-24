İlçeyi yılan korkusu sardı, belediye alarma geçti

Yolda, binaların içinde ve araçların motor kısmından yılan çıktığını görenler, durumu belediye ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İnegöl ilçesine bağlı Alanyurt, Fatih, Osmaniye, Deydinler mahallelerinde yılan popülasyonunun artması, mahalleliyi tedirgin etti.

Bir binaya giren yılan cep telefonuyla görüntülendi

Evlerinin bahçesinde ve çevresinde yılanlarla karşılaştıklarını söyleyen mahalleli, çocuklarının ve evcil hayvanlarının güvenliğinden endişe duyduklarını ifade etti.

ARACIN MOTORUNA GİRDİ

Osmaniye Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılan, sürücüye zor anlar yaşattı. Başka bir sürücü de aracının motor bölümüne giren yılanı çıkarmak için otomobilin altında ateş yaktı.