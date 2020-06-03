İletişim Başkanı Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile görüştü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile telefonda görüştü.



ABD Büyükelçiliği, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin ayrıntı paylaştı.



Görüşmede Satterfield Altun'a, demokrasiye bağlı olan tüm ülkeler gibi ABD'nin de gazetecilere yönelik kötü muameleyi ciddiye aldığını ifade etti.



ABD elçisi görüşmede, Altun'un "Basın özgürlüğü demokrasinin bel kemiğidir" ifadesini paylaştığını da söyledi.



Büyükelçi Satterfield, ülkesinin gazetecileri korumaya ve yasalar çerçevesinde herkese eşit muamelede bulunulması ilkesine bağlı kalmayı sürdüreceğini belirtti.



İki isim, demokrasilerde vatandaşların barışçıl protesto hakkı olduğu konusunda mutabık kaldı.

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