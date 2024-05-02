İletişim Başkanı Altun, Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 işçiyi andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2 Nisan'da Beşiktaş'ta bir gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçiyi andı.

İletişim Başkanı Altun, Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 işçiyi andı

Fahrettin Altun, hesabından yaptığı paylaşımda, " Gayrettepe'de gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın 29 işçinin anısına hazırladığı şarkıyı da paylaştı.

Beşiktaş'ta Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'ndeki gece kulübünün olduğu 16 katlı binada 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zonguldak’ta aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi

Zonguldak’ta aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi

LPG yüklü tanker devrildi, Burdur-Antalya yolu ulaşıma kapatıldı

LPG yüklü tanker devrildi, Burdur-Antalya yolu ulaşıma kapatıldı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı

Yağışsız havada geldi: Sel suları mahallede paniğe neden oldu

Yağışsız havada geldi: Sel suları mahallede paniğe neden oldu

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç araziye devrildi: 2 yaralı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç araziye devrildi: 2 yaralı

Kamyona arkadan çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

Kamyona arkadan çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...