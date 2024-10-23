İletişim Başkanı Altun: CİMER'e yapılan hiçbir başvuru görmezden gelinmiyor

10 bebeğin ölümünden sorumlu olan yenidoğan çetesi günlerdir gündemde.

Çetenin faaliyetleri ile ilgili soruşturmanın, CİMER'e yapılan şikayetle başladığı ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mynet'e yaptığı açıklamada, CİMER'in önemine dikkat çekerek "Bu olayın gösterdiği en somut şey, CİMER’e yapılan hiçbir başvurunun görmezden gelinmediği, sümenaltı edilmediğidir." dedi.

Altun, CİMER’e yapılan her başvurunun titizlikle takip edildiğini, hızla ilgili kurumlara bildirildiğini söyledi.

CİMER’e bu yılın ilk 10 ayında yapılan başvuraların sayısı 3,5 milyonu buldu.

