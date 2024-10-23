İletişim Başkanı Altun: CİMER'e yapılan hiçbir başvuru görmezden gelinmiyor
Türkiye, günlerdir para için bebekleri öldüren yenidoğan çetesiyle ilgili gelişmeleri konuşuyor. Çetenin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmayla ortaya çıktığı belirlenmişti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CİMER'in önemine dikkat çekerek yapılan hiçbir başvurunun görmezden gelinmediğini söyledi.
10 bebeğin ölümünden sorumlu olan yenidoğan çetesi günlerdir gündemde.
Çetenin faaliyetleri ile ilgili soruşturmanın, CİMER'e yapılan şikayetle başladığı ortaya çıkmıştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mynet'e yaptığı açıklamada, CİMER'in önemine dikkat çekerek "Bu olayın gösterdiği en somut şey, CİMER’e yapılan hiçbir başvurunun görmezden gelinmediği, sümenaltı edilmediğidir." dedi.
Altun, CİMER’e yapılan her başvurunun titizlikle takip edildiğini, hızla ilgili kurumlara bildirildiğini söyledi.
CİMER’e bu yılın ilk 10 ayında yapılan başvuraların sayısı 3,5 milyonu buldu.
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