İletişim Başkanı Altun duyurdu: Corona virüs tedavisi için kullanılacak yerli ilacın satışına izin

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yerli firma tarafından üretilen Corona virüs tedavisinde kullanılacak ilacın satışına izin verildiğini açıkladı.

09.05.2020 - 23:22

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından, "Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul’daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek." mesajını paylaştı.

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