İletişim Başkanı Altun: Erdoğan dünya barışına katkıda bulunuyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya barışına katkıda bulunmak için diplomatik çabalarının bir parçası olarak Cezayir, Gambiya ve Senegal'e seyahat ettiğini söyledi.

Türkiye'nin 2003'de Afrika'ya açılma politikasını başlattığını belirten Altun, "Afrika ülkeleriyle güçlü bağlar geliştirdik" dedi.

Altun, Cezayir ile daha güçlü bir ilişkinin Doğu Akdeniz'de istikrar ve barışa katkıda bulunacağının altını çizdi.

Cezayir'in, Türkiye'nin Libya'daki çabasını desteklediğini belirten İletişim Başkanı, "Türkiye; Cezayir, Senegal, Gambiya ve diğer Afrika kıtasındaki kardeşlerimizin barışı, istikrarı ve refahı konusunda kararlıdır" ifadelerini kullandı.

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