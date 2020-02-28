İletişim Başkanı Altun: Erdoğan ve Putin en kısa sürede yüz yüze görüşecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmelerinin kararlaştırıldığını söyledi. Altun ayrıca Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ve Almanya Başbakanı Merkel ile de telefonda görüşeceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı 28.02.2020 - 14:48 | Son Güncelleme : 28.02.2020 - 15:19

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, basın mensuplarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelerek, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

İletişim Başkanı Altun, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı'' dedi.

''İDLİB İÇİN YENİ TEZKEREYE İHTİYAÇ YOK''

Altun, İdlib için yeni bir tezkereye ihtiyaç olmadığını da söyledi.

ERDOĞAN'DAN İDLİB DİPLOMASİSİ

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de telefonda görüşeceğini belirtti.

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