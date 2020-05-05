İletişim Başkanı Altun: Hafter'i destekleyen güçler tutumlarını bir kez daha gözden geçirmelidir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı üzere Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde corona virüs sürecinden istifade etmeye çalışan teröristlere geçit vermeyeceğini belirtti.

''TERÖRİSTLER BÜYÜK BİR YANILGI İÇERİSİNDEDİR''

"İdlib'de bir insani kriz daha yaşanmasına izin vermemekteki kararlılığımızı da gözler önüne sermiş bulunmaktayız" değerlendirmesini yapan Altun, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin, bölgede istikrar ve barış sağlanması konusundaki kararlılığı apaçık ortadadır. Bu amaç doğrultusunda önemli bir askeri, ekonomik ve insani kaynağı seferber ettik. Bu çabalarımızı sekteye uğratabileceğini düşünen teröristler büyük bir yanılgı içerisindedir."



Altun, Suriye'deki anlaşmalara taraf olan bütün ülkelerin, İdlib'in terör ve rejim saldırılarından uzak tutulmasını sağlamakla yükümlü olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki devletimiz, diğer tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda anlaşmamızın şartlarının gereğini yerine getirmeye hazırdır" ifadesini kullandı.



"TÜRKİYE'NİN VERDİĞİ DESTEK SAYESİNDE"



Libya konusunda da değinen Altun, "Türkiye'nin Libya'daki meşru hükümete verdiği destek sayesinde, istikrarı bozan gayrimeşru Hafter güçleri Libya'da güç kaybediyor" değerlendirmesinde bulundu.



Hafter'i destekleyen bütün güçlerin tutumlarını bir kez daha gözden geçirmesi, Libya'da barış ve istikrar sağlanması için meşru hükümeti desteklemesi gerektiğini vurgulayan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, bölgemizdeki istikrarı bozan unsurların varlığına rağmen sözlerine ve taahhütlerine bağlı kalmaya devam edecektir. Suriye ile Irak'ta teröristlerin peşine düşerken, aynı anda Libya'daki kardeşlerimizi destekleyecek kadar güçlü bir ülkeyiz."