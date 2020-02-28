İletişim Başkanı Altun: Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak

SON DAKİKA HABERİ: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı 28.02.2020 - 01:23

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