İletişim Başkanı Altun: Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi dünya için emsal

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter’dan yaptığı İngilizce paylaşımda Türkiye'nin corona virüsle mücadelesini değerlendirdi.



Altun şu ifadeleri kullandı:



''Mübarek Ramazan ayının ilk günlerinde çok güzel haberler alıyoruz. Yeni vaka sayısında son 20 gündeki en düşük seviye gerçekleşti ve eğrinin düzleşip aşağıya doğru yol almaya başladığını görüyoruz. Ramazan, bereketini de beraberinde getirdi.



Diğer ülkelere kritik tıbbi malzeme teslimatlarıyla yardım etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı yurtlarına getirmek üzere gittiğimiz ülkelere birçok tıbbi malzeme de götürüyoruz. Sadece kendi vatandaşlarımızı değil dünyada Covid-19’dan etkilenen herkesi umursuyoruz.



''HİÇBİR VATANDAŞIMIZI DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YALNIZ BIRAKMIYORUZ''



Ramazan ayında vatanlarında olmak isteyen 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik. Vatandaşlarımızın sağlık sistemimize duyduğu güven bizim için bir gurur kaynağıdır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, yıllardır sağlık sistemimize yatırım yapma çabası içinde oldu.



Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda, hiçbir vatandaşımızı dünyanın hiçbir yerinde yalnız bırakmıyoruz.



''TÜRKİYE’NİN VİRÜSLE MÜCADELESİ DÜNYA İÇİN EMSAL TEŞKİL ETMEKTEDİR''



Bunun son örneğini, İsveç’te Covid-19 testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken’i, kızının sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine, ambulans uçak gönderip Türkiye’ye getirmekle ortaya koyduk.



Türkiye’nin corona virüsle mücadelesi dünya için emsal teşkil etmektedir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuda hükümetimize ne olursa olsun en insani şekilde hareket edilmesi yönünde talimat verdi. Hem kendi vatandaşlarımız hem de dünyada zor durumdaki herkes bu konuda Türkiye’ye güvenebilir.''

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