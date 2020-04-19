İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin corona virüsle mücadelesini değerlendirdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, AK Parti Hükümeti'nin yıllardır sağlık alanında kapasite artırımına yönelik yatırımlar gerçekleştirdiğini, Türkiye'nin corona virüsle mücadelede bu yatırımların karşılığının alındığını belirtti.



Bazı ülkelerdeki hastanelerin kapasiteleri yetersiz kalırken Türkiye'deki hastanelerin halen yüksek kapasiteyle hizmet vermeye devam ettiğine dikkati çeken Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın sağlık ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanmasının arkasındaki en büyük güç olduğunun, onun bu konudaki liderliği sayesinde Türkiye'de evrensel sağlık hizmetleri verildiğinin altını çizdi.

''YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ KAPASİTEMİZ AVRUPA GENELİNDE BİRİNCİ SIRADA''



Altun, corona virüs testi yapılan ya da tedavisi uygulanan hiç kimseden herhangi bir ücret alınmadığını aktararak Türkiye'nin yoğun bakım ünitesi kapasitesinin birçok ülkeyi geride bıraktığını, bu konuda Avrupa genelinde birinci sırada yer aldığını vurguladı.

''ÜLKEMİZ, DÜNYADAKİ EN DÜŞÜK ÖLÜM ORANINA SAHİP ÜLKELERDEN BİRİSİ''



Hastalık belirtileriyle hastaneye başvuran hiçbir vatandaşın testten mahrum bırakılmadığını, Türkiye'de test sayısının hızla arttığını, bütün vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldığını belirten Altun, şunları ifade etti:



"Yıllardır sağlık sistemine yapılan yatırımlar, erken ve yoğun tedavi uygulamaları, halkımızın sağduyusu ve Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde ülkemiz, dünyadaki en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden birisidir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, en kısa sürede tedavi, ilaç ve aşı bulunmasına yönelik çalışmalarında Bilim Kurulumuza da her türlü desteği sağladı. Her alanda büyük bir ilerleme kaydeden Bilim Kurulumuza müteşekkiriz. Corona virüsle mücadelemiz bitmedi. Bütün önlemleri almaya devam etmeli ve virüsün yeniden yayılmasını önlemek için bütün tedbirleri dikkatle uygulamalıyız. Şimdiden mevcut krizin de ötesine bakarak mücadele kapasitemizi ve kaynaklarımızı daha da geliştiriyoruz."



"HER GÜN DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE KANITLIYORUZ"



Altun, bu küresel salgınla mücadele ederken ülke içerisindeki yapısal reformların da bütün hızıyla devam ettiğine işaret ederek TBMM'nin gerekli yasal önlemlerin alınması için yorulmadan çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Türkiye'nin, bütün bunların yanı sıra diğer ülkelere de yardım ettiğine, uluslararası dayanışmayı sağlamaya çalışıp dünya çapında yardımlara öncülük yaptığına dikkati çeken Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve aziz milletimiz ne kadar güçlü, kararlı ve özverili olduğumuzu bütün dünyaya gösteriyor. Kaynağı ne olursa olsun, hiçbir tehlike karşısında pes edip teslim olmayacağımızı her gün daha güçlü şekilde kanıtlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.



Altun, Türkiye'yi bütün dünyaya örnek olacak şekilde, daha sağlıklı ve daha müreffeh kılmak için her gün daha fazla çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

