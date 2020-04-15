İletişim Başkanı Altun: Yaptığımız insani yardımlarla dünyaya öncülük ediyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan İngilizce olarak corona virüs sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''TÜRKİYE KORONAVİRÜS KRİZİNİ ÖRNEK BİR ŞEKİLDE İDARE EDİYOR''

Altun, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

''Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk günden beri sergilediği kararlı liderlik sayesinde Türkiye koronavirüs krizini örnek bir şekilde idare ediyor. Daha önce benzeri görülmemiş bu tehdit nedeniyle dünya büyük bir baskı altındayken Türkiye yıllardır sağlık sistemine yaptığı yatırımların karşılığını alıyor. Hükümetimiz, sağlık sistemini harekete geçirerek, sağlık çalışanlarına destek olarak, çok sayıda test gerçekleştirerek, tedavi ve aşı konusunda birçok ar-ge çalışması yürüterek ve koronavirüs tedavisinin tamamını ücretsiz bir hale getirerek vatandaşlarını korumaya devam ediyor.

''DÜNYAYA ÖNCÜLÜK EDİYORUZ''

Cumhurbaşkanımız aynı zamanda ekonomimize destek olması amacıyla 100 milyar liralık bir ekonomi paketi hazırlandığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, bir yandan mali piyasalarda istikrarı sağlarken diğer yandan küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmak için gerekli bütün önlemleri alıyor. Türkiye diplomatik bir atılımda bulunup dünyada yardım isteyen bütün ülkelere destek olma noktasında da her türlü girişimde bulunmaya devam ediyor. Yaptığımız insani yardımlarla dünyaya öncülük ediyoruz ve koronavirüs sürecinde de bu konumumuzu korumayı sürdürüyoruz.

''VAKA SAYISINDA ANİ BİR ARTIŞA İZİN VEREMEYİZ''



Sosyal mesafenin tam olarak uygulanabilmesi için hafta sonu boyunca süren sokağa çıkma yasakları da dahil olmak üzere birçok tedbiri uygulamaya geçirdik. Hastalığa yakalanan insan sayısında, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısında ve vefat sayısında azalma gözlemlemekteyiz. Ancak tedbiri elden bırakıp, vaka sayısında ani bir artış meydana gelmesine izin veremeyiz.

''ERDOĞAN GİBİ BİR LİDERE SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ''



Bu zorlu zamanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir lidere sahip olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız. Hükümetimizin bu krizi bu kadar sağlam ve başarılı bir şekilde yönetiyor olmasının ardında Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği yatıyor. Halkımız da Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar sayesinde hükümetimizin talimatlarına uymaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği sayesinde Türkiye bu krizden diğer ülkelere kıyasla çok daha iyi bir şekilde çıkacaktır. Halkımızın cömertliği ve sağduyusu sayesinde bu zorluğun üstesinden gelmekle kalmayacak, aynı zamanda küresel halk sağlığı uygulamaları konusunda da dünyaya öncülük etmeye devam edeceğiz.''

VİDEO: CORONA VİRÜS AŞISINDA UMUT VEREN GELİŞME