İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyareti kritik bir anda gerçekleşiyor

Son dakika haberi! İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ABD ile yeni bir sayfa açmaya ve stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye hazırız. Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyareti kritik bir anda gerçekleşiyor. Ortaklığımızı karşılıklı çıkar ve saygıya dayalı geliştirmek için çözümler bulmaya kararlıyız. Suriye'nin kuzeyinden YPG'nin çekilmesi konusundaki anlaşma tam olarak uygulanmadı. YPG bölgedeki sivillere yönelik terör saldırıları düzenliyor."