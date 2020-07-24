İletişim Başkanı Altun'dan Ayasofya paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Ayasofya'da ilk namazın kılındığı bugünün aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevinden çıktığı gün olduğunu hatırlatarak hazırlanan özel klibi paylaştı.

24 Temmuz 1999.

Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı.

Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı.

Hamdolsun... Allah ondan razı olsun... pic.twitter.com/5FnY5cFLjE — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 24, 2020

Altun paylaştığı mesajında ''24 Temmuz 1999. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı. Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun... Allah ondan razı olsun...'' ifadelerini kullandı.



Hazırlanan klip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezaevinden çıkışı ve siyasi hayatına ilişkin görüntülerden oluşuyor ve “Ayasofya’nın zincirlerini kırdı kalbi kırık ümmeti bir kubbenin altında birleştirdi” sözleriyle son buluyor.