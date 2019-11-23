İletişim Başkanı Altun'dan "Beştepe'ye giden İnce" iddiasına ilişkin açıklama

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "Beştepe'ye Muharrem İnce gitti" iddiasına ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan açıklama geldi. Altun, Turan'ın haber kaynağı Talat Atilla'nın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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İletişim Başkanı Altun, yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu. 

Söz konusu şahsın, bahsi geçen tarihte "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 06 SFG 4543 plakalı araçla giriş, 06 GHJ 1290 plakalı araçla çıkış yapıldığı" iddiasını anımsatan Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı'nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydının söz konusu olmadığını belirtti.

Altun, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut dahi değildir.

Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle etmeye, algı operasyonlarıyla demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz."

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