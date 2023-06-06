İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyonla mücadele mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'ın, Avrupa Birliği ile sosyal medya platformnları arasında imzalanan "Dezenformasyon" protokolünden çekilme kararını değerlendirdi.



Twitter'dan açıklamalarda bulunan Altun, Türkiye'nin dezenformasyona en çok maruz kalan ülkelerden biri olduğunu belirterek "Dezenformasyonla mücadelenin önemli bir ayağının, uluslararası iş birliği olduğunu da vurguladı.



Altun, "Bu kapsamda ilgili tüm platform, kurum ve kuruluşları, dezenformasyon gerçeğini ve bununla mücadele için uluslararası iş birliğinin gerekliliğini hiçbir çifte standart uygulamadan kabul etmeye ve ilgili adımları atmaya davet ediyorum.'' dedi.

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