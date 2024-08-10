İletişim Başkanı Altun'dan Instagram'ın erişime açıldığı ilk dakikada Haniye paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın erişime açılmasının ardından yaptığı ilk paylaşımda, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi rahmet ve minnetle andı.



Altun, Instagram hesabından Heniyye'nin bir fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:



"Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Heniyye'yi rahmet ve minnetle anıyorum. Filistin özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemiz sürecek."