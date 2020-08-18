İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi

ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarıyla başlayan tartışma sürüyor. "7 aydır niye beklediniz?" diyen muhalefete yanıt veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" ifadelerini kullandı.

NTV Haber 18.08.2020 - 12:56 | Son Güncelleme : 18.08.2020 - 13:02

İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi

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ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarıyla başlayan tartışma sürüyor.

Twitter'dan yeni bir açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''Biden'ın 'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi" ifadelerini kullandı. 

Altun, "Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz?' diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" mesajını paylaştı.

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