İletişim Başkanı Altun'dan müzik saati kısıtlamasına yönelik tepkilere açıklama

1 Temmuz itibarıyla, corona virüsle mücadele önlemlerinde normale dönüş başlıyor. Bu kapsamda sokak kısıtlamaları sona erecek ancak canlı müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekilecek. Bu karara yönelik gelen tepkilere İletişim Başkanı Altun'dan bir açıklama geldi.

Fahrettin Altun, "Ne yazık ki yeni normalleşme uygulamalarına milletimizle birlikte sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla 'müziğin engellendiği' şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduğunu da belirten Altun, "Bu gerçeğe rağmen siyasi bocalamalarını toplumsal kutuplaşma çabalarıyla örtmeye çalışanların türlü çarpıtma ve yalanlarla müzikli eğlence mekanlarıyla ilgili adımı da kullanmaya çalışmalarını milletimiz ibretle takip etmektedir "dedi.