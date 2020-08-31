İletişim Başkanı Altun: Papa Francis'in Doğu Akdeniz açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Doğu Akdeniz’deki gerilime ilişkin "hukuka saygı'' çağrısı yapan Papa Francis'e yanıt verdi.

Açıklamaları memnuniyetle karşıladığını belirten Altun, ''Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır'' dedi.



Fahrettin Altun sosyal medya mesajında ''Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz'' ifadelerini kullandı.

PAPA FRANCIS NE DEMİŞTİ?



Papa Francis mesajında ''Doğu Akdeniz bölgesindeki gerilimleri endişeyle takip ediyorum. Bölge halklarına diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulunuyorum'' demişti.

