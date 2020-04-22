İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çeken CHP ilçe başkanı hakkında soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş dün saat 12.50 sıralarında, Altun'un İstanbul Üsküdar'daki ''daimi koruma'' altındaki konutunun önüne bir araçla gitti.



Suat Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı. Polislerin uyarısı üzerine cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden ayrıldı.



Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) edindiği bilgilere göre Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesi ile ilgili koruma polislerinin tuttuğu tutanakla işlem yapan Başsavcılık, CHP’li Özçağdaş’ın ifadesini alacak.

İBRAHİM KALIN'DAN TEPKİ

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'dan olaya tepki gösterdi.

Kalın şu ifadeleri kullandı:

''Aile mahremiyetini hiçe sayan, bir devlet görevlisini ve ailesini açıkça hedef gösteren bu pervasız girişim suçtur, vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. Çamur siyasetinden medet umanlar sadece kendilerini kirletirler. Bu cürmün kanun önünde de kamu vicdanında da yeri bellidir.''

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