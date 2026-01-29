İletişim Başkanı Duran: Bağımlılıkla mücadele ulusal güvenlik meselesi

İletişim Başkanlığı Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı Devlet Güvenli Türkiye Paneli düzenledi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın ev sahipliği yaptığı panele Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı.

Duran panelin açılışında bir konuşma gerçekleştirdi. Güçlü devlet ve ailenin bağımlılıkla mücadelede kalkan görevi gördüğünü vurgulayan Duran, uyuşturucunun küresel bir halk sağlığı problemi olduğunu söyledi.

“TOPKEYÜN MÜCADELE GEREK”

Bugünün dünyasında tehditlerin çok boyutlu olduğuna dikkat çeken Duran, "Bağımlılıkla topyekün mücadele gerek. Her tür bağımlılıkla mücadele ulusal güvenlik meselesi. Önceliğimiz bu illetten gençlerimizi uzak tutmaktır." diye konuştu.

Uyuşturucunun küresel ölçekte bir suç sisteminin parçası olduğunu söyleyen Duran, uyuşturucunun yasa dışı bahis ve kumarla iç içe geçmiş vaziyette olduğuna dikkat çekti.

“GENÇLERİMİZİ KORUMAK ZORUNDAYIZ”

Türkiye'nin küresel ölçekte uyuşturucunun imalatı ve sevkiyatının engellenmesi için aktif rol üstlendiğini söyleyen Duran, "Medya etik kurallarında bilinen bir ilke vardır, suçlular bilinmek isterler. Bazen sosyal medya kullanıcıları kınamak veya şikayet etmek için olumsuz davranışın yayılmasına sebep olabiliyorlar. Elbette suça mecra olan, sosyal medya mecraları olabiliyor." şeklinde konuştu.

“BİZ DE GÖREV ÜSTLENDİK”

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu belirsizlik ortamından korumak zorundayız. Suçu özendirecek içeriklerin yayınlanmasını ve yayılmasını engellemek hepimizin görevidir." diyen İletişim Başkanı Duran, şöyle devam etti:

"- Bu noktada, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nca hazırlanan ulusal strateji belgesi ve eylem planına dikkat çekmek isterim. Çok sayıda kuruluşumuzun talimatlandırıldığı bu çerçevede, biz de görev üstlendik.

- Nihai amacı, toplumun her türlü uyuşturucu kullanımından uzak tutmasını öngören eylem planı için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Habercilere, medya kuruluşlarına, dizi yapımcılarına, içerik üreticilerine ciddi sorumluluklar düştüğünü belirtmek isterim.

- TRT, AA ve RTÜK başta olmak üzere tüm kamu ve kuruluşlarımızla koordineli şekilde çalışıyor ve her türlü bağımlılığa karşı koruyucu bir dilin oluşması için birlikte çalışıyoruz."