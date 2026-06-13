İletişim Başkanı Duran: Güvenli, yerli ve kamuya açık bir yapay zekâ ekosistemi inşa ettik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran , İletişim Başkanlığı'nda veri güvenliğini, teknolojik bağımsızlığı ve kurumsal verimliliği merkeze alan, güvenli, yerli ve kamuya açık bir yapay zekâ ekosistemi inşa ettiklerini açıkladı.



Duran, “Bu dönüşümle, kamu sektöründe yapay zekâ kullanımına yönelik öncü ve örnek bir model ortaya koyduk.” dedi.



Burhanettin Duran sosyal medya hesabından hayata geçirilen projeyle ilgili şu maddeleri paylaştı;



-Kendi GPU sunucularımız ve altyapımızla bağımsız bir yapay zekâ mimarisi kurduk; verilerimiz kurum içinde ve güvende kaldı.

-İnternete kapalı yerli LLM ve VLM modellerini kuruma özel ince ayarlarla devreye aldık; hassas veriler güvenle işlendi.

-Personelimiz için kapalı devre yapay zekâ platformu “CibGPT”yi geliştirdik.

- Yazılım süreçlerimizi hızlandıran kodlama ajanı “İlgen”i hayata geçirdik.

- Eski sistemlerle doğal dilde konuşmayı sağlayan “ULAK” ile teknik olmayan kullanıcının konuşabildiği modern veritabanları inşaa ettik.

- VLM tabanlı video üretim sistemleriyle çok dilli, ölçeklenebilir içerik üretimine geçtik.

- Uluslararası medya takibini yapay zekâ ile güçlendirdik; risk, kriz ve gündem analizinde hız ve isabet kazandık.

- CİMER süreçlerinde yapay zekâyı başvuruları sınıflandırmak ve verileri anlamlı içgörülere dönüştürmek için kullandık.

- Hugging Face’te kurumsal hesabımızı açıp veri setlerimizi paylaşarak açık ekosisteme katkı sunduk.

- Tüm yayınlarımızı blokzincir üzerinde güvence altına alarak şeffaf ve değiştirilemez bir arşiv oluşturduk.

- Kamu kurumlarına entegrasyon rehberleri göndererek bu dönüşümü devlet geneline taşıdık.