İletişim Başkanı Duran: İstanbul'un fethi inancın ve azmin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zaferdir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran , sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümünü kutladı.

Duran, yaptığı paylaşımda, “İstanbul’un fethi, sadece bir şehrin kapılarının açılması değil; inancın, azmin ve büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zaferdir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın genç yaşına rağmen ortaya koyduğu liderlik, kararlılık ve cesaret, asırlardır hayranlıkla hatırlanan büyük bir destana dönüşmüştür.” dedi.

29 Mayıs 1453'te gerçekleşen bu kutlu fetihle birlikte, İstanbul'un büyük bir medeniyetin merkezi olduğuna dikkat çeken Duran, şöyle devam etti:

“İlmin, kültürün ve adaletin yükseldiği bir şehir haline gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın ileri görüşlülüğü ve güçlü devlet anlayışı, yalnızca kendi dönemine değil, sonraki yüzyıllara da yön vermiştir. Peygamber Efendimizin 'İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur' müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ordusu, milletimizin hafızasında daima müstesna bir yere sahip olacaktır. İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümünde; başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, bu büyük zaferin bütün kahramanlarını rahmetle, minnetle ve dualarla yad ediyorum. Fethin ruhu, milletimizin birlik ve medeniyet yürüyüşüne ilham olmaya devam edecektir.”