İletişim Başkanı Duran: Sıfır atık girişimi uluslararası boyut kazandı

Duran, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31 ) kapsamındaki etkinlikler çerçevesinde parlamenterler, düşünce kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve araştırmacıların da olduğu bir grupla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, küresel gündemin en önemli meselelerinden biri olan iklim değişikliğini, iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları ile çözüm yollarını değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirten Duran, şöyle konuştu:

"Malumunuz olduğu üzere iklim değişikliği olgusu, günümüzde çevre politikalarının sınırlarını katbekat aşan çok boyutlu bir mesele haline gelmiştir. İklim krizi artık ekonomik kalkınmadan enerji güvenliğine, gıda arzından göç hareketlerine, uluslararası güvenlikten toplumsal adalete kadar geniş bir alanı etkilemektedir. Bu mesele, nedenleri, sonuçları, boyutları ve kapsamı itibarıyla bir aktörün alacağı tedbirlerle üstesinden gelebileceği bir mesele de değildir.

Ülkelerin, uluslararası kurum ve kuruluşların sorumluluk almasını, bilim insanlarının, sivil toplumun, özel sektörün, düşünce kuruluşlarının ve toplumun bütün kesimlerinin desteğini gerektiren uzun soluklu bir mücadeleyi topyekun vermeliyiz. Türkiye olarak bu konudaki yaklaşımımız nettir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle 'Biz hiçbir konuya 'mış gibi' yaklaşmıyoruz. Biz bir soruna eğildiysek onun somut, sürdürülebilir çözümlerini üretir ve yol haritamızı ortaya koyarız'. Türkiye olarak biz, iklim değişikliği konusuna da bu anlayışla yaklaşıyor, sorumluluklarımızı yerine getiriyor, belirlediğimiz politikaları bir bir hayata geçiriyoruz."

"SIFIR ATIK GİRİŞİMİ ULUSLARARASI BOYUT KAZANDI"

Duran, COP31'in Türkiye'nin küresel iklim diplomasisindeki rolünü güçlendirmesi bakımından önemli olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin COP31 yaklaşımının temelinde diyalog, uzlaşı ve somut eylem bulunuyor. Bu çerçevede iklim değişikliğiyle mücadelede verilen taahhütlerin uygulamaya geçirilmesini destekliyor, ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini ve ortak çözümlerin hayata geçirilmesini öncelik hedef olarak görüyoruz. Diğer bir ifadeyle, COP31’in kararlarının uygulandığı, işbirliklerinin geliştirildiği ve sonuç odaklı yaklaşımın öne çıktığı bir zirve olmasını istiyoruz. Türkiye'nin iklim politikaları da bu anlayış çerçevesinde şekillenmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2021 yılında Paris Anlaşması'nı onayladığını ve 2053 net sıfır emisyon hedefini ortaya koyduğunu anımsatan Duran, şunları söyledi:

"Bu süreçte attığımız önemli adımlardan diğerleri ise İkinci Ulusal Katkı Beyanı ve yürürlüğe giren İklim Kanunu'dur. Tüm bunlarla birlikte şunu açık yüreklilikle ifade etmeliyim ki iklim politikaları, sadece hedef koyarak başarıya ulaşmaz. Alınan kararların, ortaya konan ilkelerin ekonomik ve toplumsal hayatta karşılık bulması, bu politikaların başarısında belirleyicidir. Türkiye olarak bizler, iklim değişikliğiyle mücadeleyi kalkınma politikalarıyla birlikte ele alıyor, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir şehirler, sıfır atık, iklim değişikliğine uyum ve yeşil dönüşüm alanlarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan Sıfır Atık girişiminin uluslararası boyut kazandığını ve Türkiye'nin iklim değişikliği meselesindeki en somut adımlarından biri haline geldiğini vurgulayan Duran, Türkiye'nin sunduğu karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabulü sonrasında 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

“DAHA ADİL, KAPSAYICI VE UYGULANABİLİR POLİTİKALAR GEREKİYOR”

Duran, iklim kriziyle mücadele kapsamında Türkiye'nin büyük önem verdiği bir diğer hususun da küresel adalet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğine her ülkenin aynı oranda sebep olduğunu söyleyemeyiz. Sanayileşmiş ülkelerin bu sorundaki rolü çok daha belirgindir. Bununla paralel olarak da bu ülkelerin, meselenin çözümünde daha fazla sorumluluk alması gerekir. Çünkü iklim değişikliği küresel ölçekte hissedilmesine rağmen, etkileriyle mücadelede her ülke aynı kapasiteye sahip değildir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin finansmana, teknolojiye ve kapasite geliştirme imkanlarına erişimi, küresel iklim mücadelesinin başarısı açısından kritik önemdedir. Bu noktada sorumlulukları ülkelere göre tayin etmek ve göreceli kabiliyetler ilkesi doğrultusunda daha adil, kapsayıcı ve uygulanabilir politikaların geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz."

Düşünce kuruluşlarının karar alma süreçlerine sunduğu katkının önemine de değinen Duran, şöyle devam etti:

"Özellikle iklim değişikliği gibi sınırları aşan ve çok aktörlü işbirliği gerektiren bir konuda, düşünce kuruluşlarının araştırmaları, önerileri ve eleştirileri kritik önemdedir. Biz, bu tür çalışmalardan istifade ediyor, politikalarımızı test etmek için bir imkan olarak değerlendiriyoruz. Bu buluşmanın, Türkiye'nin iklim politikalarının uluslararası düzeyde daha iyi anlaşılmasına, karşılıklı tecrübe paylaşımına ve yeni işbirliği alanlarının ortaya çıkmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum. COP31'in ülkelerimiz, milletlerimiz ve gelecek nesillerimiz için kalıcı sonuçlar doğurmasını temenni ediyor; Antalya’daki bu buluşmanın karşılıklı anlayışı, güveni ve işbirliğini güçlendirmesini diliyorum."