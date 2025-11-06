İletişim Başkanı Duran, Türkiye Basın Federasyonu heyetini kabul etti

Türkiye Basın Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Duran'ın makamında gerçekleşen kabulde, yerel ve ulusal medyanın sorunları ele alınarak çözüm önerileri paylaşıldı.

Medya temsilcilerinin taleplerini dinleyen Duran, ziyaret için teşekkür ederek, sorunların çözümü için gayret içinde olacaklarını bildirdi.

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ise kabulden ötürü İletişim Başkanı Burhanettin Duran'a teşekkür etti.