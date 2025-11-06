İletişim Başkanı Duran, Türkiye Basın Federasyonu heyetini kabul etti
06.11.2025 18:25
Son Güncelleme: 06.11.2025 18:28
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Türkiye Basın Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Duran'ın makamında gerçekleşen kabulde, yerel ve ulusal medyanın sorunları ele alınarak çözüm önerileri paylaşıldı.
Medya temsilcilerinin taleplerini dinleyen Duran, ziyaret için teşekkür ederek, sorunların çözümü için gayret içinde olacaklarını bildirdi.
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ise kabulden ötürü İletişim Başkanı Burhanettin Duran'a teşekkür etti.