İletişim Başkanı Duran'dan Ayşenur Ezgi Eygi paylaşımı: "Zulmü duyurmak için ordaydı"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir yıl önce, adalet ve insan hakları için mücadele eden Ayşenur Ezgi Eygi, bir İsrail keskin nişancısı tarafından genç yaşında şehit edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'ya giderek Filistin direnişine destek veren Ayşenur Ezgi Eygi'nin kaybı yalnızca ailesinin ve bizlerin değil, insanlığın ortak vicdanında derin bir yara bıraktı. Ayşenur kardeşimiz, Filistin halkının yaşadığı zulmü dünyaya duyurmak için oradaydı. Cesaretiyle, sözüyle, duruşuyla insan hakları savunucusu olmanın ne demek olduğunu herkese gösterdi. Yaşamı, insanlık onuru ve soykırımın durdurulması için verilen mücadelenin sembolü oldu. Bugün, vefatının 1’inci yılında Ayşenur Ezgi Eygi'yi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Onun hayali; özgür, adil, eşit ve barış dolu bir dünyaydı. Mirası; Gazze için, Filistin için adalet arayışında vicdanlı insanlara güç ve cesaret vermeyi sürdürecektir. Soykırımcı İsrail, insanlık vicdanında mahkûm olduğu gibi, hem insanlık suçlarının hem de savaş suçlarının cezasını çekecektir. Adalet er ya da geç tecelli edecek, işlenen her suçun hesabı sorulacaktır. Zulmün karşısında susmayan vicdanlar, mazlumların ve masumların yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İSRAİL ASKERLERİNİN AKTİVİST EYGİ'Yİ KATLETMESİ



İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.



Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.



Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.