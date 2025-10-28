İletişim Başkanı Duran’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla NSosyal hesabından bir paylaşım yaptı.

Duran "Maziden aldığımız güçle istikbale yürüyoruz" başlıklı mesajında

"Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur, heyecan ve coşkuyla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.



Duran mesajında şu ifadelere yer verdi:

"29 Ekim 1923, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet aşkını dünyaya ilan ettiği tarihî bir dönüm noktasıdır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm istiklal kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum.



Büyük fedakârlıklarla kurulan Cumhuriyetimiz, milletimizin kararlılığı, emeği ve azmiyle bugünlere ulaşmıştır.



Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla, güçlü, bağımsız, adil ve müreffeh bir geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz.



Bu vizyon; üretimden teknolojiye, eğitimden sağlığa, bilimden sanayiye, diplomasiden kültüre kadar her alanda yükselen, kendi hedeflerini kendi belirleyen bir Türkiye’nin yüzyılıdır.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum."